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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan alkışlık davranış!
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, son yaptığı paylaşımla takdir topladı. Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için takipçilerinden bağış yapmalarını istedi. Doğum gününde kendisine hediye alınması yerine kanserli çocuklar için yardım yapılmasını isteyen Kobal alkışlık davranışıyla gönülleri fethetti.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:24
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