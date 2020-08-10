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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan alkışlık davranış!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, son yaptığı paylaşımla takdir topladı. Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için takipçilerinden bağış yapmalarını istedi. Doğum gününde kendisine hediye alınması yerine kanserli çocuklar için yardım yapılmasını isteyen Kobal alkışlık davranışıyla gönülleri fethetti.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:24
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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan alkışlık davranış!

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için günler kala takipçilerinden yardım istedi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan alkışlık davranış!

Örnek bir davranışa imza atan Sinem Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan alkışlık davranış!

Kobal, Instagram hesabından paylaştığı gönderisine şu notu ekledi; "14 Ağ̆ustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım... Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan alkışlık davranış!

Anne olmak için gün sayan ve yeni yaşına girecek olan Sinem Kobal'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Sinem Kobal ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan alkışlık davranış!

BURCU ÖZBERK
12 Aralık 1989