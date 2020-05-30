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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’a 1 milyonluk reklam teklifi!

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’a 1 milyonluk reklam teklifi!

Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal, bebek markalarının da gözdesi oldu. Türkiye'de olduğu kadar dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bebek haberiyle birlikte uluslararası firmalardan da reklam teklifleri almaya başladı. Ünlü markalar, Sinem Kobal'a 1 milyon TL'ye kadar çıkan tekliflerde bulundu.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:18
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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’a 1 milyonluk reklam teklifi!

Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal, bebek markalarının gözdesi oldu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’a 1 milyonluk reklam teklifi!

Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de geniş hayran kitlesine sahip olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan gelen bebek haberi, firmaları da harekete geçirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’a 1 milyonluk reklam teklifi!

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Kobal'a reklam teklifleri yağmaya başladı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’a 1 milyonluk reklam teklifi!

REKLAM MARKAJI

Ünlü markalar, Sinem Kobal'a 1 milyon TL'ye kadar çıkan tekliflerde bulundu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’a 1 milyonluk reklam teklifi!

Dubaili bir fonun ortağı olduğu Panço markasının da Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ı reklamlarında oynatmak için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.