Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’a 1 milyonluk reklam teklifi!

Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal, bebek markalarının da gözdesi oldu. Türkiye'de olduğu kadar dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bebek haberiyle birlikte uluslararası firmalardan da reklam teklifleri almaya başladı. Ünlü markalar, Sinem Kobal'a 1 milyon TL'ye kadar çıkan tekliflerde bulundu.