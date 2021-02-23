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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde adını efsaneler arasında yazdıran Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster programıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve kısa bir süre önce baba olan Kenan İmirzalıoğlu özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görünler ise şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 16:54
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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Kısa bir süre önce baba olma heyecanı yaşayan Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

ASLIHAN GÜNER

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

ASLIHAN GÜNER'İN KARDEŞLERİ NESLİHAN GÜNER VE YASEMİN GÜNER

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

ASLIHAN GÜNER'İN KARDEŞLERİ NESLİHAN GÜNER VE YASEMİN GÜNER

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

ESRA BİLGİÇ