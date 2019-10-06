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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıktı

ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster programını sunmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının gündemine oturdu. 1 milyon TL'lik çeki dün gece yarışmacıya veren Kenan İmirzalıoğlu, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatını magazinden uzak yaşamayı seven Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarındaki programıyla mercek altına alındı. Hayranları ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşını merak etti.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 14:13
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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıktı

ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster programını sunmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının gündemine oturdu. 1 milyon TL'lik çeki dün gece yarışmacıya veren Kenan İmirzalıoğlu, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatını magazinden uzak yaşamayı seven Kenan İmirzalıoğlu,

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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıktı

ATV ekranlarındaki programıyla mercek altına alındı. Hayranları ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşını merak etti. Peki Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında? İşte Kenan İmirzalıoğlu ve ünlülerin yaşları.

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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıktı

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıktı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıktı

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971