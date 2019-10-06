Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıktı

ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster programını sunmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının gündemine oturdu. 1 milyon TL'lik çeki dün gece yarışmacıya veren Kenan İmirzalıoğlu, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatını magazinden uzak yaşamayı seven Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarındaki programıyla mercek altına alındı. Hayranları ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşını merak etti.