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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızı Leyla'dan haber var! Hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızı Leyla'dan haber var! Hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 20 günlük kızları Leyla bebek dün hastaneye kaldırılmıştı. Üzen haber sonrası İmirzalıoğlu'nun menajeri, minik Leyla'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Leyla İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 05.06.2022 15:04
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla’dan haber var! Hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci kızları korkutmuştu! Hastaneye kaldırılan 20 günlük Leyla bebeğin sağlık durumu nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla’dan haber var! Hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla’dan haber var! Hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Doğumdan iki gün sonra hastanede taburcu edilen Leyla'nın rahatsızlandığı ve birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla’dan haber var! Hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

İmirzalıooğlu'nun kızları, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle pazartesi günü hastanede tedavi görüyor.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla’dan haber var! Hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Maslak'taki özel bir hastanede yatan çiftin bebekleri, iki gün sonra taburcu edilecek.