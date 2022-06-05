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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızı Leyla'dan haber var! Hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 20 günlük kızları Leyla bebek dün hastaneye kaldırılmıştı. Üzen haber sonrası İmirzalıoğlu'nun menajeri, minik Leyla'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Leyla İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu...