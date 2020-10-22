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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın bebeği dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın bebeği dünyaya geldi
4 yıl önce muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeği Lalin dünyaya geldi. Dün Taksim Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen Lalin için hastanede bir katı komple kapatan çiftin, sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 11:00
Mayıs 2016'da nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden müjdeli haber geldi.
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Hamilelik süreciyle herkesin ilgi odağı olan ve anne olmak için geri sayıma geçen Sinem Kobal'ın dün suda doğum yaptığı öğrenildi.
Taksim Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleşen doğum için hastanede bir katın komple kapatıldığı öğrenilirken, Sinem Kobal'ın olduğu kata sadece doktorların ve hemşirelerin girdiği belirtildi.
Öte yandan çiftin misafirleri için hastanede beş ayrı odanın tutulduğu, Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde baba Kenan İmirzalıoğlu, kameralara yansımış, bebeğin isminin belli olduğunu söyleyerek topu anne Sinem Kobal'a atmıştı. Sinem Kobal ise, bebeğin ismini Lalin koyacaklarını açıklamıştı.