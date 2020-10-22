Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın bebeği dünyaya geldi

4 yıl önce muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeği Lalin dünyaya geldi. Dün Taksim Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen Lalin için hastanede bir katı komple kapatan çiftin, sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verdiği öğrenildi.