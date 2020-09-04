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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal doğacak kızları için kesenin ağzını açtı!

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. 7 aylık hamile olan Sinem Kobal, kızının odası için hazırlıklara başladı. Kenan İmirzalıoğlu odanın dizaynını eşine bırakırken Kobal'ın özel bir mimarlık şirketiyle anlaştığı öğrenildi. İmirzalıoğlu çiftinin pembe ağırlıklı olacak bebek odası takımı için ise 40 bin TL'yi gözden çıkardığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 16:19
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal doğacak kızları için kesenin ağzını açtı!

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebek odası için hazırlık yapmaya başladı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal doğacak kızları için kesenin ağzını açtı!

Akşam'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu ise dizaynı zevkine güvendiği eşine bıraktı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal doğacak kızları için kesenin ağzını açtı!

Kız bebeğini kucağına almak için gün sayan Kobal, özel bir mimarlık şirketiyle anlaştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal doğacak kızları için kesenin ağzını açtı!

İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, hayalini kurduğu bebek odası fikrini şirketle paylaşarak çalışmalara hız verdi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal doğacak kızları için kesenin ağzını açtı!

Kenan İmirzalıoğlu ise tüm dizaynı zevkine güvendiği eşi Sinem Kobal'a bıraktı.