Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal doğacak kızları için kesenin ağzını açtı!

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. 7 aylık hamile olan Sinem Kobal, kızının odası için hazırlıklara başladı. Kenan İmirzalıoğlu odanın dizaynını eşine bırakırken Kobal'ın özel bir mimarlık şirketiyle anlaştığı öğrenildi. İmirzalıoğlu çiftinin pembe ağırlıklı olacak bebek odası takımı için ise 40 bin TL'yi gözden çıkardığı iddia edildi.