Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi: Milyoner'de seyirci yarışmacının başını yaktı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde, ekranları başındaki izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Oldukça kolay yazım hatalarının olduğu bir soruyu ''seyirciye sor'' jokerini kullanarak stüdyodakilerden yardım alan yarışmacı kendi başını yaktı. Stüdyodakilerin büyük çoğunluğu o soruya yanlış cevap verdi. İşte Kenan İmirzalıoğlu dahil olmak üzere milyonları şaşkına çeviren o olay ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 02:18 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 02:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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