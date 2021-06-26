Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer aslında...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim bu sezona damga vururken dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun da ekranların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Coşkun, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla diziye damga vuran Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...