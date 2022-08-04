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Haberler Galeri Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı

Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı

Atv'nin rekortmen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Doruk karakteriyle gönüllere taht kuran Onur Seyit Yaran, yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Fotoğraf çekimi için gittiği İspanya'da yoğun ilgi ile karşılaşan yakışıklı oyuncu, ünlü magazin dergisi Semana'yla röportaj yaptı. Yaran'ın fotoğraf çekimi İspanyol hayranları ve basının yoğun ilgisi nedeniyle zor tamamlandı.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:32
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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı

İspanya'da bulunduğu sırada haftalık magazin dergisi Semana'ya konuk olan Yaran, kariyerini nasıl şekillendirmek istediği ile ilgili dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Yakışıklı oyuncu Semana'ya verdiği röportajda 'En büyük hedefleri arasında dünya çapında çok iyi işlerde yer almak ve ses getiren bir oyuncu olmak' olduğunu da belirtirken röportajda kendisine yöneltilen sorulara tüm samimiyetiyle yanıt verdi.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı

Onur Seyit Yaran'a yakın markaj…

Hem dizideki hem de gerçek hayattaki karakteri ile ilgili Semana dergisinin sorularına samimi yanıtlar veren Yaran, "Kardeşlerim gibi dünya çapında büyük üne sahip bir dizide yer almak kariyerimin en önemli ve en özel işlerinden biri oldu. Böyle bir projede yer aldığım için gerçekten gurur duyuyor, karşıma çıkacak yeni yolculukları heyecanla bekliyorum."

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı

"Burada gerçekleştirdiğimiz fotoğraf çekimlerinde İspanyol hayranlarımın içten ve yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Onlardan zaten sıklıkla mesaj alıyor, ülkelerine gelmemi ne kadar çok istediklerini biliyordum. Enerjileri ve sıcakkanlı yapılarıyla da tüm hayranlarım arasında şimdiden özel bir yer edindiler." diyor.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı

Kendisinden ve hobilerinden de bahseden oyuncu; "Çapkın biri değilim, daha çok iş ve kariyer odaklıyım. Hobilerim arasında spor yapmak, bateri çalmak ve satranç oynamak yer alıyor. Özellikle öğrenciyken profesyonel olarak ilgilendiğim satrancın hem kariyerimde hem de kişisel gelişimimde önemli katkıları oldu."

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı

"Eski sporcu olduğum için spor hayatımın her anında yer alıyor ama son zamanlarda özellikle Barselona ziyaretimden sonra büyük bir sörf hayranı olduğumu söyleyebilirim." diyerek sözlerini sonlandırıyor.