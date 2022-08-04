04 Ağustos 2022, Perşembe
Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı
Atv'nin rekortmen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Doruk karakteriyle gönüllere taht kuran Onur Seyit Yaran, yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Fotoğraf çekimi için gittiği İspanya'da yoğun ilgi ile karşılaşan yakışıklı oyuncu, ünlü magazin dergisi Semana'yla röportaj yaptı. Yaran'ın fotoğraf çekimi İspanyol hayranları ve basının yoğun ilgisi nedeniyle zor tamamlandı.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:32
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