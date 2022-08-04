Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a İspanya’da yoğun ilgi! Fotoğraf çekimi zor tamamlandı

Onur Seyit Yaran'a yakın markaj…

Hem dizideki hem de gerçek hayattaki karakteri ile ilgili Semana dergisinin sorularına samimi yanıtlar veren Yaran, "Kardeşlerim gibi dünya çapında büyük üne sahip bir dizide yer almak kariyerimin en önemli ve en özel işlerinden biri oldu. Böyle bir projede yer aldığım için gerçekten gurur duyuyor, karşıma çıkacak yeni yolculukları heyecanla bekliyorum."