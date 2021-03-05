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Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 3. yeni bölümünde, Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 13:53
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Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor!

"İNCE RUHLU ÇOCUKLARDIK, KARANLIĞA KAFA TUTAN…"
Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor!

Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar.

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Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor!

Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz.

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Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor!

Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar.

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Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor!

Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar.

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