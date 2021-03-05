Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 3. yeni bölümünde, Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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