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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor! Kardeşlerim'in hayat mücadelesi... Melisa'nın doğum gününde ortalık karışıyor! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 3. yeni bölümünde, Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır. Giriş Tarihi: 05.03.2021 13:53 "İNCE RUHLU ÇOCUKLARDIK, KARANLIĞA KAFA TUTAN…" Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar.
Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz.
Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar.
Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar.