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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kardeşlerim’in genç yıldızı Halit Özgür Sarı: Karakteri seçmemdeki en büyük etmen… Kardeşlerim’in genç yıldızı Halit Özgür Sarı: Karakteri seçmemdeki en büyük etmen…
Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk iki bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Genç oyuncusu Halit Özgür Sarı ise dizinin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede adından söz ettiren Sarı, dizide canlandırdığı Kadir karakteriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hikâyedeki gerçekliğe ve anlatımdaki samimiyete özellikle dikkat çekiyor; "Karakteri seçmemdeki en büyük etken var olmadan ziyade var etme çabası..." dedi. İşte Halit Özgür Sarı'nın anlattıkları...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 13:19
Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" in dikkat çeken genç oyuncularından Halit Özgür Sarı projeye ait özel açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizide canlandırdığı Kadir karakteri hakkında açıklamaklar yapan Sarı, hikâyedeki gerçekliğe ve anlatımdaki samimiyete özellikle dikkat çekiyor;
"Kadir, ailesinin zamansız gidişinden sonra kardeşlerinin hem annesi hem babası olmak için, kendi hayatından vazgeçen bir çocuk. Aslında en belirgin özelliği fevri olması. Ama üstüne sırtladığı bu yükün ardından tamamen bambaşka biri oluyor."
"HATA YAPARAK ÖĞRENİYOR"
"Boyun eğmeyi, karşılıksız fedakâr olmayı ve ailesini yönetmeyi öğreniyor. Aslında karaktere dair en çok hoşuma giden şeylerden biri bu. Hata yaparak öğrenmesi, yolu hatalar yaparak yürümesi... Gerçeklik tam olarak budur."
"VAR OLMADAN ZİYADE VAR ETME ÇABASI"
Karakterin var olmadan var etme çabasından çok etkilenen Halit Özgür Sarı; "Kadir, kardeşlerinden sadece bir yaş büyük. Bu çok önemli bir detay. Daha 19 yaşında, o da daha çocuk. Hani bazı insanlar yaşlarını yaşayamazlar, büyümek zorundadırlar ya. İşte Kadir tam da böyle. Karakteri seçmemdeki en büyük etken de buydu. Var olmadan ziyade var etme çabası...".