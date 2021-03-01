Kardeşlerim’in genç yıldızı Halit Özgür Sarı: Karakteri seçmemdeki en büyük etmen…

"VAR OLMADAN ZİYADE VAR ETME ÇABASI"

Karakterin var olmadan var etme çabasından çok etkilenen Halit Özgür Sarı; "Kadir, kardeşlerinden sadece bir yaş büyük. Bu çok önemli bir detay. Daha 19 yaşında, o da daha çocuk. Hani bazı insanlar yaşlarını yaşayamazlar, büyümek zorundadırlar ya. İşte Kadir tam da böyle. Karakteri seçmemdeki en büyük etken de buydu. Var olmadan ziyade var etme çabası...".

