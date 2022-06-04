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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizideki performansıyla kariyerinde hızla yükselen genç oyuncu ekranın en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de beğeni topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin ablası da hayran bıraktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin ablası...

Giriş Tarihi: 04.06.2022 17:31
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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Kardeşlerim'de Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari, tüm dikkatleri üzerine çekti. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen oyunculuğuyla hayran bırakan Minkari izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Minkari, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Melis Minkari hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...