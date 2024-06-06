Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi tanıdıkmış! Sosyal medyada ünlüymüş...

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin eski oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde hızla yükseliyor. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Coşkun, bu kez ailesiyle gündem oldu. Oyuncunun annesi sayesinde ünlü olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...