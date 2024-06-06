07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi de ünlüymüş! Sosyal medyada tanımayan yok...

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin eski oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde hızla yükseliyor. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Coşkun, bu kez ailesiyle gündem oldu. Oyuncunun annesi sayesinde ünlü olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 08:50
  • 1
  • 115
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi de ünlüymüş! Sosyal medyada tanımayan yok...

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak ediliyor.

  • 2
  • 115
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi de ünlüymüş! Sosyal medyada tanımayan yok...

Yetenekli oyuncu, dizinin ardından adeta parlama yaşadı. Bir dönem Demet Özdemir'le de aynı dizide rol alan genç yeteneğin, ünlü olmasında annesinin büyük payı var.

  • 3
  • 115
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi de ünlüymüş! Sosyal medyada tanımayan yok...

Meğer annesi hayranlarıyla sıkı ilişkiler kurmuş... Coşkun'un annesi Miraç Gündüz'ün Instagram'da 50 bine yakın takipçisi bulunuyor. Gündüz, kızının hayranlarıyla birebir diyalog kurmaktan da çekinmiyor.

  • 4
  • 115
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi de ünlüymüş! Sosyal medyada tanımayan yok...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

  • 5
  • 115
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi de ünlüymüş! Sosyal medyada tanımayan yok...

Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol