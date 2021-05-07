07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim'de Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…”

Kardeşlerim'de Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…”

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne "Ben kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum..." sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 12. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 11:47
  • 1
  • 12
Kardeşlerim'de Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…”

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kardeşlerim'de Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…”

Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular.

  • 3
  • 12
Kardeşlerim'de Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…”

Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur. Şengül, Suzan'ın sırrını Nebahat'e anlatır.

  • 4
  • 12
Kardeşlerim'de Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…”

Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken, Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şoke eder.

  • 5
  • 12
Kardeşlerim'de Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…”