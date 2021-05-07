Kardeşlerim'de Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…”

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne "Ben kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum..." sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 12. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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