Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne, "Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 8. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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