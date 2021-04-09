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Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne, "Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 8. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 11:35
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Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

"KALP EN ÇOK TUTUNDUĞU DALA KIRILIR!"
Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır.

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Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister.

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Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur.

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Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.