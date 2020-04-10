Karantina günleri biten Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia kendilerini dışarı attı!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, yurt dışında gelenlerin uyması gereken 14 kuralına uymadıkları için ev karantinasına gönderilmişlerdi. Karantina süreleri dolan Subaşı ve Senia, kendilerini dışarı attı. Evde oturmaya alışık olmayan Şeyma Subaşı ile sevgilisi önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Maske takmayan çift soruları duymamazlıktan geldi.