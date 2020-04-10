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Karantina günleri biten Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia kendilerini dışarı attı!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, yurt dışında gelenlerin uyması gereken 14 kuralına uymadıkları için ev karantinasına gönderilmişlerdi. Karantina süreleri dolan Subaşı ve Senia, kendilerini dışarı attı. Evde oturmaya alışık olmayan Şeyma Subaşı ile sevgilisi önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Maske takmayan çift soruları duymamazlıktan geldi.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 13:25
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Karantina günleri biten Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia kendilerini dışarı attı!

Şeyma Subaşı ile 1.5 yıldır aşk yaşadığı İtalyan Guido Senia karantinadan çıktı! Evde oturmaya alışık olmayan Şeyma Subaşı ile sevgilisi önceki gün Arnavutköy'deydi.

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Karantina günleri biten Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia kendilerini dışarı attı!

Yürüyüş yapan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın maskeleri yoktu. "Muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Önemli değil, biraz dolaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz evimize gitmek istiyoruz. İyi günler dileriz" karşılığını verdi.

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Karantina günleri biten Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia kendilerini dışarı attı!

Habertürk'te yer alan habere göre; Şeyma Subaşı, yastık paylaşımını eleştiren Demet Akalın ile ilgili soruları, umursamaz bir tavır sergileyerek yanıtsız bıraktı.

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Karantina günleri biten Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia kendilerini dışarı attı!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 'Quarantine Pillow Challenge'a katılarak yastıklı pozunu yayınlamıştı. Akıma ülkemizden Eda Taşpınar, Şeyma Subaşı, Dila Tarkan, Enis Arıkan gibi ünlüler isimler de katılmıştı.

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Karantina günleri biten Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia kendilerini dışarı attı!

Demet Akalın, "Bugün kandil. Oturun, dua edin. Bıktık g... bacak görmekten!" sözleriyle, ünlü isimleri eleştirmişti.