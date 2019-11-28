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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
2019 Kara Cuma indirimleri dünya çapında başlıyor! 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek Kara Cuma (Black Friday) etkinliği ile mağazalar ve alışveriş siteleri büyük indirime girecek. Peki, Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor? Kara Cuma indirimleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde Kara Cuma adı verilen Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günüdür.
Giriş Tarihi: 28.11.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 19:32
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