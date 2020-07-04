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Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali şoke etti

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı'nda İbram karakterine hayat veren Hüsnü Yıldız, son haliyle gündeme geldi. Efsane replikleriyle hafızalara kazınan ve hala izleyenleri güldürmeyi başaran Kapıcılar Kralı oyuncularıyla gündem oldu. Kemal Sunal'ın Seyyid karakterini canlandırdığı filmde oğlu İbram'ı canlandıran ve dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularından biri olan İbram yaşadığı değişimle şaşırttı. İşte Kapıcılar Kralı'nda kapıcı Seyid'in oğlu İbram'ı canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali..

Giriş Tarihi: 04.07.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 16:27
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Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali şoke etti

Efsane film Kapıcılar Kralı'ndaki çocuk oyuncu İbram'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte çocuk oyuncuların şimdiki halleri...

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Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali şoke etti

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali şoke etti

Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ı görenleri şaşkına çevirdi!

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Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali şoke etti

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

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Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali şoke etti

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.