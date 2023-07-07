07 Temmuz 2023, Cuma
Kanser tedavisini gören Tanyeli'nin son hali ortaya çıktı! “Saçlar gidecek" demişti
Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Geçirdiği mide ameliyatının ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen ünlü isim, aldığı kötü haberle sarsılmıştı. Pankreas kanserine yakalandığını duyuran Tanyeli hızlıca tedaviye başladı. "Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk" diyen Tanyeli'nin son halini şarkıcı Zara paylaştı.
Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:24
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