Kanser tedavisini gören Tanyeli'nin son hali ortaya çıktı! “Saçlar gidecek" demişti

"Bu videoyu size borç biliyorum. O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet pankreas kanseri tanısı konuldu. Şu an hastanede yatıyorum. Çok şanslıyım. Doktorlarım sağ olsunlar çok umut vaadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. 'Kaderle savaşamazsın' dediğimde kötü bir şey söylemek istemedim. Eleştiri almışım. Evet kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var, isyan ettiğiniz her şeyde ise bir sınav vardır. Bunu demek istedim aslında. Benim algıladığım, hissettiğim bu yönde. Böyle algılıyor, böyle okuyorum hayatı. Hayatı okumak çok önemli."