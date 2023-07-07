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Kanser tedavisini gören Tanyeli'nin son hali ortaya çıktı! “Saçlar gidecek" demişti

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Geçirdiği mide ameliyatının ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen ünlü isim, aldığı kötü haberle sarsılmıştı. Pankreas kanserine yakalandığını duyuran Tanyeli hızlıca tedaviye başladı. "Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk" diyen Tanyeli'nin son halini şarkıcı Zara paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:24
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Kanser tedavisini gören Tanyeli’nin son hali ortaya çıktı! “Saçlar gidecek demişti

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı. Tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.

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Kanser tedavisini gören Tanyeli’nin son hali ortaya çıktı! “Saçlar gidecek demişti

Tedaviye başlayan 52 yaşındaki Tanyeli, son durumunu takipçileriyle paylaşmıştı.

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Kanser tedavisini gören Tanyeli’nin son hali ortaya çıktı! “Saçlar gidecek demişti

Dünyanın her yerinden destek mesajları alan ve "Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" diyen ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

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Kanser tedavisini gören Tanyeli’nin son hali ortaya çıktı! “Saçlar gidecek demişti

"Bu videoyu size borç biliyorum. O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet pankreas kanseri tanısı konuldu. Şu an hastanede yatıyorum. Çok şanslıyım. Doktorlarım sağ olsunlar çok umut vaadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. 'Kaderle savaşamazsın' dediğimde kötü bir şey söylemek istemedim. Eleştiri almışım. Evet kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var, isyan ettiğiniz her şeyde ise bir sınav vardır. Bunu demek istedim aslında. Benim algıladığım, hissettiğim bu yönde. Böyle algılıyor, böyle okuyorum hayatı. Hayatı okumak çok önemli."

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Kanser tedavisini gören Tanyeli’nin son hali ortaya çıktı! “Saçlar gidecek demişti

"Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okunuyor. Hakkınızı helal edin. Sanat camiasındaki dostlarıma, iş dünyasındaki dostlarıma maddi manevi yanımda olmak isteyenlere Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum, çok moral oldu bana."