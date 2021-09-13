Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın değişimi şoke etti! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle ekrana damgasını vuran Gökhan Alkan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özellikle Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alkan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranın en yakışıklı oyuncularından biri olan Gökhan Alkan'ın ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşkına çevirdi. Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişim pes dedirtti.