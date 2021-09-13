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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın değişimi şoke etti! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın değişimi şoke etti! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle ekrana damgasını vuran Gökhan Alkan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özellikle Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alkan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranın en yakışıklı oyuncularından biri olan Gökhan Alkan'ın ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşkına çevirdi. Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişim pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 16:03
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın değişimi şoke etti! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Kalp Yarası dizisindeki Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi. Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişim pes dedirtti. İşte Gökhan Alkan başta olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz değişimi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın değişimi şoke etti! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Hilal Altınbilek

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın değişimi şoke etti! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Sibel Can

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın değişimi şoke etti! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Melis Sezen

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın değişimi şoke etti! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Şevval Şahin