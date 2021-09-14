Kalp Yarası’dan Ferit Ayşe’den ayrıldı! Tüm Türkiye ekrana kilitlendi

11.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit duydukları karşısında büyük bir şok yaşasa da Baha'nın anlattıklarına inanmak istemedi. Ayşe'ye hiçbir şey belli etmeden olan biteni araştırmaya başladı. Hüseyin ise hem kendini hem kızını kurtardığını sanarak yaşananları uzaktan izledi.

