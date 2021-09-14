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Kalp Yarası’dan Ferit Ayşe’den ayrıldı! Tüm Türkiye ekrana kilitlendi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu sevilen dizisi "Kalp Yarası" on birinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,49 izlenme oranı ve %17,84 izlenme payı alarak birinci oldu.

Giriş Tarihi: 14.09.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 11:55
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Kalp Yarası’dan Ferit Ayşe’den ayrıldı! Tüm Türkiye ekrana kilitlendi

Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #Sanaİnanmıştım etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Kalp Yarası’dan Ferit Ayşe’den ayrıldı! Tüm Türkiye ekrana kilitlendi

11.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit duydukları karşısında büyük bir şok yaşasa da Baha'nın anlattıklarına inanmak istemedi. Ayşe'ye hiçbir şey belli etmeden olan biteni araştırmaya başladı. Hüseyin ise hem kendini hem kızını kurtardığını sanarak yaşananları uzaktan izledi.

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Kalp Yarası’dan Ferit Ayşe’den ayrıldı! Tüm Türkiye ekrana kilitlendi

Baha'nın davasında Ayşe'nin verdiği ifadeye ulaşan Ferit, Ayşe'nin Baha'dan "nişanlım" diye bahsettiğini görünce yıkıldı. Ferit'in Ayşe ile ayrılık zamanlarının geldiğini açıklaması konağa bomba gibi düştü. Neler olup bittiğini öğrenmek isteyen Ayşe, Ferit'in karşısına dikildi ancak Ferit kendisine inanmayınca Antakya'dan ayrılmaya karar verdi.

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Kalp Yarası’dan Ferit Ayşe’den ayrıldı! Tüm Türkiye ekrana kilitlendi

Diğer tarafta Hande, Ayşe ve Ferit ayrılığıyla büyük bir mutluluk yaşayıp, herkese eski günlerine döndüğünü söyledi. Yaman'ın Hande'ye olan aşkından vazgeçmeyeceğini anlayan Betül zor da olsa Yaman'dan ayrıldı.

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Kalp Yarası’dan Ferit Ayşe’den ayrıldı! Tüm Türkiye ekrana kilitlendi

Adnan, Ferit'in düşmanı olarak bildiği Hüseyin'le ortaklığını bitirme kararı aldı. Yaman bu durumu önceden Hüseyin'le paylaşıp tüm borçlarını kapatınca Hüseyin'i iyice avucunun içine almış oldu.