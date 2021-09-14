14 Eylül 2021, Salı
Kalp Yarası’dan Ferit Ayşe’den ayrıldı! Tüm Türkiye ekrana kilitlendi
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu sevilen dizisi "Kalp Yarası" on birinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,49 izlenme oranı ve %17,84 izlenme payı alarak birinci oldu.
Giriş Tarihi: 14.09.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 11:55
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