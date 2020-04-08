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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Vuslat dizisinin başarılı oyuncusu Kadir Doğulu, hayranlarının yakın takibinde olan isimlerde. Sefirin Kızı dizisinde yer alan eşi Neslihan Atagül ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Doğulu'nun özel hayatına dair bilinmeyenler merak ediliyor. Kadir Doğulu boyu? Kadir Doğulu rol aldığı filmler nelerdir? gibi soruların yanı sıra ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğu da merak ediliyor. İşte Kadir Doğulu ve ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 17:20
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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Vuslat dizisinin sevilen oyuncusu Kadir Doğulu'nın yaşı hayranları tarafından merak ediliyor. İşte ünlü isimlerin yaşları...

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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!

BAHAR ŞAHİN

26 Mayıs 1997

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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963