Kadir Doğulu hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Vuslat dizisinin başarılı oyuncusu Kadir Doğulu, hayranlarının yakın takibinde olan isimlerde. Sefirin Kızı dizisinde yer alan eşi Neslihan Atagül ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Doğulu'nun özel hayatına dair bilinmeyenler merak ediliyor. Kadir Doğulu boyu? Kadir Doğulu rol aldığı filmler nelerdir? gibi soruların yanı sıra ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğu da merak ediliyor. İşte Kadir Doğulu ve ünlü isimlerin yaşları...