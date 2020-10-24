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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Kadir Doğulu: Ciddi sağlık problemleri yaşadım…
Neslihan Atagül'le mutlu bir evliliği olan Kadir Doğulu, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk oldu. Evliliğinden iş hayatına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Kadir Doğulu, yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 11:00
Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında "Gör Beni" adıyla yaptığı programın bu haftaki konuğu Kadir Doğulu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Armağan Çağlayan seneler önce tanıştığı Kadir Doğulu'da gördüğü değişime hayret ederken Doğulu, bu olgunluğun sebebinin eşi Neslihan Atagül olduğunu dile getirdi. Baba olmayı hep istediğini söyleyen Doğulu, yapmak istediklerini tamamladıktan sonra çocuk konusuna sıcak baktığını ekledi.
- Biz kendisi olmaya çalışan bir çiftiz. Biz önceden böyleydik, Neslihan önceden böyleymiş. Merak edenlerin zevkine hitap edenlerin zevkine uygun bir şeyler oluyor ya da olmuyor. Aralarında konuşup anlaşılıyor.
- İkimizin de birbirimize ait dili oldu. Evlilik böyle bir şey uyanık olmalısın. Ben onu tanıdığımı hatta tanımaya niyetim olduğunu söylemiş oluyorum. Yeni işini Neslihan bir telkine ya da deneyime ihtiyacı kalmamış bir oyuncu ama öğrenmek ister. Senaryonun yazılış biçimi ve yazılış biçimi ile bir şeyler konuştu. Dört dörtlük işine sahip çıkan bir kadın var işin içinde. İki oyuncunun aynı evde olmasının avantajdan başka bir şey değil.
- Setlere gittiğimizde de avantaj haline getirmeye çalışıyoruz. Aşkımı taze tutuyor, Neslihan'ı da beni de agresifleştirmiyor. O çalışırken ben, ben çalışırken o çalışmamaya özen gösteriyoruz. Hasreti de özlemi de kabul ediyoruz.
- Felsefe okumamaya gayret gösteriyoruz. Felsefe bir şeyleri betimlemeye çalışır. Yaradılıştan veriliş kişinin meşrebine göre değişir. Felsefe kötü demiyorum ama bana göre değil.
- Aslında hep böyleydim ama konuşma kısmına yaşın getirdiği olgunlukla erişebildim. İnsan beşer şaşabiliyor. 38 oldum. İçimdeki şeyin olgunlaşması, fikrin düşüncenin olgunlaşmasından bahsediyorum. Yoksa ben olgun muyum? Umarım hayatımın sonuna kadar olgunlaşmam.
- Kendini geliştirme kitaplarıyla alakası yok ilgilenmem de. İnanç sistemiyle, bilimle biyolojiyle beslenirim.