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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kaan Yıldırım’la barışan Hadise paylaşımıyla olay oldu! Kaan Yıldırım’la barışan Hadise paylaşımıyla olay oldu!
Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Hadise, yeni şarkısı için çalışmalara başladı. Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinlerken çektiği videosunu paylaşan Hadise, keyifli haliyle dikkat çekerken tamamen makyajsız olması gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 14:03
Geçtiğimiz yıla Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla damgasını vuran Hadise, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Kısa süre sonra yeniden barışan Hadise'nin makyajsız halini paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
MAKYAJSIZ VE DOĞAL
Instagram'dan siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinliyordu.
Bu kez doğallıktan yana bir video yayınlanan Hadise paylaşımını siyah beyaz yapmayı tercih etti. Ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Makyajsız paylaşımıyla yeniden gündeme oturan Hadise, estetiksiz haliyle merak konusu oldu. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka bir görünüme bürünen Hadise, estetiksiz haliyle şoke etti.
İşte Hadise ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali…