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Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle ekranda olan Kaan Yıldırım, İbrahim Selim'in Youtube'daki programına konuk oldu. Şu sıralar Hadise ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kaan Yıldırım, yıllar önce rol alarak adını duyurduğu Ulan İstanbul dizisiyle şaşırtan bir itirafta bulundu. Yıldırım, 'Ulan İstanbul'a ucuz oyuncuya ihtiyaçları olduğu için seçildiğini itiraf etti.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:34
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Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim GALERİ DEVAM EDİYOR

Oyuncu Kaan Yıldırım, İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

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Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim

"Hekimoğlu"nda oynayan Yıldırım, "İlk bölümlerde dizinin tutmayacağını sandım. Çünkü içinde dram, aşk ve kavga yok. O yüzden de emin değildim. Doktor rolü benim için farklıydı. Zaten o yüzden kabul ettim. Ne güzel ki dizimiz tuttu. Temmuz gibi sete geri döneceğiz" açıklamasını yaptı.

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Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim

Adını ilk olarak "Ulan İstanbul" dizisiyle duyuran Yıldırım, bu serüvenini de anlattı:

"O dizide, öyle bir role seçilince aşırı mutlu oldum. Kadro çok iyiydi. Meğer ucuz cast'a ihtiyaçları varmış ve bütçeleri kısıtlıymış. Ucuz olduğum için beni seçmişler. Sistemi sonra anladım. Dizi bize bambaşka şeyler getirdi. İyi ki yapmışım."

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Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim

DOĞRU ZAMANDA BABA OLMAK İSTERİM

Hadise ile aşk yaşayan oyuncu, çocuklarla arasının iyi olduğunu dile getirdi: "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir."

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Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim

Oyunculuk merakının küçük yaşlarda başladığını söyleyen Yıldırım, "Oyunculuk hep istediğim bir şeydi. Pazarlama okudum sonra bir şirkette çalışmaya başladım. Ama öğle toplantılarında uykum geliyor, herkes bir şey anlatıyor ben esnemeye başlıyordum. Oraya ait olmadığımı hissettim."