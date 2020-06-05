ANA SAYFA
Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim
Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle ekranda olan Kaan Yıldırım, İbrahim Selim'in Youtube'daki programına konuk oldu. Şu sıralar Hadise ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kaan Yıldırım, yıllar önce rol alarak adını duyurduğu Ulan İstanbul dizisiyle şaşırtan bir itirafta bulundu. Yıldırım, 'Ulan İstanbul'a ucuz oyuncuya ihtiyaçları olduğu için seçildiğini itiraf etti.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:34
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7