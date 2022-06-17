17 Haziran 2022, Cuma
Kaan Yıldırım günler sonra sessizliğini bozdu: “Hande..."
Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu, günler sonra Hande Erçel açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu ile tatil yapan yakışıklı oyuncu İstanbul dönüşünde kameralara yakalandı. Mekan çıkışı ayaküstü gazetecilerle konuşan Yıldırım ayrıldıkları konuşulan Hande Erçel'in, "Kaan benim arkadaşım" sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:05
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