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Kaan Yıldırım günler sonra sessizliğini bozdu: “Hande..."

Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu, günler sonra Hande Erçel açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu ile tatil yapan yakışıklı oyuncu İstanbul dönüşünde kameralara yakalandı. Mekan çıkışı ayaküstü gazetecilerle konuşan Yıldırım ayrıldıkları konuşulan Hande Erçel'in, "Kaan benim arkadaşım" sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:05
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Kaan Yıldırım günler sonra sessizliğini bozdu: “Hande...

Kerem Bürsin'le 'reklam birlikteliği' yaşadığı iddialarının gölgesinde ayrılmasının ardından meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, geçtiğimiz mart ayında ünlü oyuncuyla Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti.

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Kaan Yıldırım günler sonra sessizliğini bozdu: “Hande...

Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Yıldırım'ın arabasına binmişti. Arka koltuğa binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı. İkilin aşkı, tüm bunların ardından Londra'da belgelenmişti.

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Kaan Yıldırım günler sonra sessizliğini bozdu: “Hande...

'OTELDE GÖREVLİLERLE TARTIŞTI' İDDİASI!

İkili, geçtiğimiz haftalarda da Marmaris tatilinde objektiflere yakalanmış, sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler nedeniyle Yıldırım'ın çok sinirlendiği ve kaldıkları otelde görevlilerle tartıştığı ileri sürülmüştü. Ünlü ismin, "Biz gözlerden uzakta olmak için buraya geldik ama görüntülerimiz her yerde" diyerek yetkililere çıkıştığı ve fotoğrafların kimin tarafından çekildiğinin bulunmasını istediği iddia edilmişti.

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Kaan Yıldırım günler sonra sessizliğini bozdu: “Hande...

Yakışıklı oyuncunun, sevgilisi ile geçirdikleri tatil için 270 bin TL harcadığı da konuşulanlar arasındaydı.

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Kaan Yıldırım günler sonra sessizliğini bozdu: “Hande...

AYNI YERDEN PAYLAŞIM YAPTILAR

Yakışıklı oyuncunun daha önce de adının birlikte anıldığı Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden paylaşım yapması dikkat çekmiş, "Hande Erçel'i çabuk unuttu" ve "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde iddialar ortaya atılmasına sebep olmuştu.