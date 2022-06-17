Kaan Yıldırım günler sonra sessizliğini bozdu: “Hande..."

'OTELDE GÖREVLİLERLE TARTIŞTI' İDDİASI!

İkili, geçtiğimiz haftalarda da Marmaris tatilinde objektiflere yakalanmış, sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler nedeniyle Yıldırım'ın çok sinirlendiği ve kaldıkları otelde görevlilerle tartıştığı ileri sürülmüştü. Ünlü ismin, "Biz gözlerden uzakta olmak için buraya geldik ama görüntülerimiz her yerde" diyerek yetkililere çıkıştığı ve fotoğrafların kimin tarafından çekildiğinin bulunmasını istediği iddia edilmişti.