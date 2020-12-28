İtalyan dizisinde başrol olan Can Yaman’ın bölüm başına kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Rol aldığı dizilerin farklı ülkelere satılmasıyla yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşma yaptı. 2021 yılının başlarında çekimlerine başlanacak olan 'Sandokan' dizisinin başrolünde yer alacak olacak olan Yaman'ın bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı.