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Haberler Galeri İtalyan dizisinde başrol olan Can Yaman’ın bölüm başına kazanacağı ücret dudak uçuklattı

İtalyan dizisinde başrol olan Can Yaman’ın bölüm başına kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Rol aldığı dizilerin farklı ülkelere satılmasıyla yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşma yaptı. 2021 yılının başlarında çekimlerine başlanacak olan 'Sandokan' dizisinin başrolünde yer alacak olacak olan Yaman'ın bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:22
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İtalyan dizisinde başrol olan Can Yaman’ın bölüm başına kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Son olarak Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelen Can Yaman'ın ünü ülke sınırlarını aştı.

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İtalyan dizisinde başrol olan Can Yaman’ın bölüm başına kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Farklı ülkelere satılan dizileri sayesinde yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'a İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux Vide'nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı 'Sandokan' adlı dizide oynaması için teklif geldi.

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İtalyan dizisinde başrol olan Can Yaman’ın bölüm başına kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Can Yaman'ın 10 bölüm sürecek 'Sandokan' adlı dizide başrol için anlaşmaya vardığı konuşulurken bölüm başı ücreti de dudak uçuklattı.

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İtalyan dizisinde başrol olan Can Yaman’ın bölüm başına kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Posta'nın haberine göre Can Yaman İtalyan diziden bölüm başına da 100 bin Euro (925 bin lira) alacak.

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İtalyan dizisinde başrol olan Can Yaman’ın bölüm başına kazanacağı ücret dudak uçuklattı

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