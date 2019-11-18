İstanbul’da Ebru Gündeş rekabeti! Yarışa girdiler

Şubat ayına kadar her cuma akşamı Günay Restaurant'ta sahne alacak olan Ebru Gündeş'i dinlemek ise sosyetede yarış başlattı. Gündeş'i en önden izlemenin bedeli kişi başı 2 bin 500 TL olarak belirlenirken; bu VIP masalara rezervasyon yaptırmak isteyenler rekabete tutuştu.

