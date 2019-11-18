İstanbul’da Ebru Gündeş rekabeti! Yarışa girdiler
İstanbul sosyetesinde Ebru Gündeş rekabeti kızıştı. Kış sezonunun başlamasıyla birlikte Günay Restorant'taki konserlerine başlayan Gündeş'i dinlemek isteyen sosyetik isimler ön sıralardan yer alabilmek için birbiriyle yarışa girdi.
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:34
İstanbul gecelerinde Ebru Gündeş rekabeti kızıştı! Sosyetik isimler, ünlü sanatçıyı Günay sahnesinde tam 2 bin 500 liraya en önden dinlemek için kıyasıya yarışa girdi.
Türk sanat Müziği'nin dev ismi Ebru Gündeş, önceki akşam kış sezonunu muhteşem bir başlangıçla Günay Restaurant'ta açtı. Sahneye çıkmadan önce, önümüzdeki 3 programında da yer kalmadığını öğrenen Gündeş, bu yoğun ilgiye teşekkür etti.
Şubat ayına kadar her cuma akşamı Günay Restaurant'ta sahne alacak olan Ebru Gündeş'i dinlemek ise sosyetede yarış başlattı. Gündeş'i en önden izlemenin bedeli kişi başı 2 bin 500 TL olarak belirlenirken; bu VIP masalara rezervasyon yaptırmak isteyenler rekabete tutuştu.
Bazı sosyetikler, ünlü sanatçının tüm sahne alacağı günlere rezervasyon yaptırdı.
Gündeş'in Günay'daki ilk akşamında Ebru Şallı-Uğur Akkuş ve Gamze- Nedim Keçeli de en önden izledi. Ünlü çiftler, şıklıklarıyla da dikkat çekti.