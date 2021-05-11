İsrail'in Filistin'deki zulmüne ünlü isimlerden tepki: İnsanlık suçu işliyorsunuz!

Günlerdir işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet dünyanın gündeminde. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gere yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları, İsrail devletinin desteğiyle katlanarak arttı. Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede son olarak Hamas tehdidini bahane eden İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, roketlerin vurduğu Gazze'de 9'u çocuk olmak üzere 24 Filistinli şehit olmuştu. Bu insanlık suçuna ülkemizden de tepkiler çığ gibi yükseldi. Katil İsrail'e tepki yağdıran ünlü isimler sosyal medya hesaplarından lanet okudu.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 14:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL