İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…

ESKİ EŞTEN SERT SÖZLER

Hacıoğlu'nun aşkını ilan etmesinin ardından Duygu Kumarki de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Kumarki, "Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" dedi.

