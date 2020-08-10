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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…

İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 4 yıl önce Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bir çocuğu olmuştu. Bir süre önce boşanma kararı alan çift, geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olan boşanmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra eski rol arkadaşı Merve Çağıran ile tatile çıkan Hacıoğlu, ihanet iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu. Taraflardan bugüne kadar açıklama gelmezken, Hacıoğlu, Çağıran'la birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 09:31
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İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…

Kızının annesi Duygu Kumarki ile 4 yıllık evliliğini noktalayan İsmail Hacıoğlu'nun 'Çocuk' dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…

Bozburun'da birlikte tatil yaptıkları ortaya çıkan ikili, sessizliklerini korumuşlardı.

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İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…

Ancak dün akşam İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından Çağıran'la çekilen siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti. Hacıoğlu, paylaşımına "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu düştü.

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İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…

ESKİ EŞTEN SERT SÖZLER

Hacıoğlu'nun aşkını ilan etmesinin ardından Duygu Kumarki de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Kumarki, "Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" dedi.

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İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…

Kumarki mahkeme kararıyla eski eşinin soyadını kullanmaya devam edeceğini bunu da kızları Yemin için yaptığını açıkladı.