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İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Duygu Kumarki ile boşanma nedeni olarak gösterilmişti…
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 4 yıl önce Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bir çocuğu olmuştu. Bir süre önce boşanma kararı alan çift, geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olan boşanmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra eski rol arkadaşı Merve Çağıran ile tatile çıkan Hacıoğlu, ihanet iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu. Taraflardan bugüne kadar açıklama gelmezken, Hacıoğlu, Çağıran'la birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 09:31
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