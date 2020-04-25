Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’ın başına talih kuşu kondu

Işın Karaca 3 yıl önce evlendiği Tuğrul Odabaş ile evliliğini geçtiğimiz yıl Kasım ayında ani şekilde sonlandırmıştı. Evliliği hemen bitirmek için mal paylaşımı yapmayan Karaca, değeri 1 milyondan fazla olan 12 yarış atını da Odabaş'a bırakmıştı. Odabaş da 12 atın 7'sini satıp 5'ini de yarış atı olarak üzerine kaydettirdi.