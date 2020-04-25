25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’ın başına talih kuşu kondu

Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’ın başına talih kuşu kondu

Işın Karaca 3 yıl önce evlendiği Tuğrul Odabaş ile evliliğini geçtiğimiz yıl Kasım ayında ani şekilde sonlandırmıştı. Evliliği hemen bitirmek için mal paylaşımı yapmayan Karaca, değeri 1 milyondan fazla olan 12 yarış atını da Odabaş'a bırakmıştı. Odabaş da 12 atın 7'sini satıp 5'ini de yarış atı olarak üzerine kaydettirdi.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:29
  • 1
  • 7
Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’ın başına talih kuşu kondu

Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, 3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl Kasım ayında tek celsede bitirmişti.

  • 2
  • 7
Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’ın başına talih kuşu kondu

Ayrılık kısa sürsün diye mal paylaşımıyla uğraşmak istemeyen ünlü şarkıcı, tüm parasını kendisinin ödediği 12 yarış atını dahi eski eşine bıraktı. Atların toplam değeri ise yaklaşık 1.2 milyon TL'ydi.

  • 3
  • 7
Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’ın başına talih kuşu kondu

Tuğrul Odabaş, Karaca'dan kalan atlardan biriyle önceki gün bu pozu verdi.

  • 4
  • 7
Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’ın başına talih kuşu kondu

Boşanır boşanmaz atları satışa çıkaran Tuğrul Odabaş, amacına ulaştı. 12 atın 7'sini satan Odabaş, 5 atı ise Türkiye Jokey Kulübü'ne üzerine kaydettirdi.

  • 5
  • 7
Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’ın başına talih kuşu kondu

Işın Karaca, TJK'nın resmi sitesinde artık at sahibi olarak görünmezken; eski eşine ait tam 5 yarış atı bulunuyor.