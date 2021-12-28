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Işın Karaca'dan Aleyna Tilki’ye şok sözler: Utançtan içim çekiliyor!

Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça büyük Haldun Demihisar ile görüntülenen Aleyna Tilki, magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddialarına cevap veren Demirhisar, "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Aleyna oğlumun arkadaşı" ifadelerini kullandı. Genç şarkıcının aşk haberlerine verdiği cevap ise olay oldu. Işın Karaca'dan Aleyna Tilki'nin açıklamalarına şaşırtan bir tepki geldi.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 07:41
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Işın Karaca’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler: Utançtan içim çekiliyor!

Türk pop müziğinin genç yıldızı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

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Işın Karaca’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler: Utançtan içim çekiliyor!

Tilki'nin yemek yediği gizemli kişinin geçen yaz Göcek'te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Işın Karaca’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler: Utançtan içim çekiliyor!

"HER YAN YANA GELENİ SEVGİLİ YAPMAYIN"

Demirhisar'dan geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama geldi. Ünlü iş insanı, "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz."

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Işın Karaca’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler: Utançtan içim çekiliyor!

ALEYNA TİLKİ: ÇIKAN HABERLER YALAN!

Dün akşam saatlerinden bir mekan çıkışı görüntülenen Aleyna Tilki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aleyna, "Çıkan haberler yalan. Size daha sonra açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Işın Karaca’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler: Utançtan içim çekiliyor!

"UTANÇTAN İÇİM ÇEKİLİYOR"

Bugün ise Işın Karaca Aleyna Tilki'ye yaşananlardan dolayı tepki gösterdi. Karaca, "Susayım diyorum. Sonra ekrandaki kız çocuğun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor. Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama" diye konuştu.