28 Aralık 2021, Salı
Işın Karaca'dan Aleyna Tilki’ye şok sözler: Utançtan içim çekiliyor!
Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça büyük Haldun Demihisar ile görüntülenen Aleyna Tilki, magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddialarına cevap veren Demirhisar, "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Aleyna oğlumun arkadaşı" ifadelerini kullandı. Genç şarkıcının aşk haberlerine verdiği cevap ise olay oldu. Işın Karaca'dan Aleyna Tilki'nin açıklamalarına şaşırtan bir tepki geldi.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 07:41
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