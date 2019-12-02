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Işın Karaca kızının babası Sedat Doğan yüzünden yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı

Işın Karaca'nın eski eşi ve çocuğunun babası Sedat Doğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan ve Tuğrul Odabaş'ı tehdit eden Sedat Doğan'a Işın Karaca'dan cevap geldi. 2. Sayfa programına bağlanan Karaca, kızının babası yüzünden korku yaşadığını ve hukuki süreci başlattığını söyledi.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 17:00
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Işın Karaca kızının babası Sedat Doğan yüzünden yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı

Işın Karaca'yla evliliği sona eren Tuğrul Odabaş'ın ünlü şarkıcının kızı Mia'nın fotoğrafını "Seni seviyorum kızım" notuyla paylaşması, babası Sedat Doğan'ı çıldırmıştı.

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Işın Karaca kızının babası Sedat Doğan yüzünden yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı

Sedat Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla, Tuğrul Odabaş'ı tehdit etmişti. Ayrıca menajeri Recep İlgin, Sedat Doğan'ın soyadı davası açacağını söylemişti.

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Işın Karaca kızının babası Sedat Doğan yüzünden yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı

Işın Karaca, 2. Sayfa programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

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Işın Karaca kızının babası Sedat Doğan yüzünden yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı

İşte Işın Karaca'nın açıklamalarından satır başları:

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Işın Karaca kızının babası Sedat Doğan yüzünden yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı

Türkiye Cumhuriyeti devleti bana çocuğumu korumakla yükümlü olduğumu söylüyor. Geri kalan, konuşulan, söylenilen lafların hiçbirinin hükmü yoktur. Benim tertemiz hayatımı kimsenin kendini aklaması için kullanmasına müsaade etmiyorum. Kızımın biyolojik babası bana dava açma hakkına sahiptir, dilediği zaman bu davayı açabilir. Ancak benim kızıma şu anda yaptığı gibi psikolojik olarak baskılar yapamaz. Bu kadına şiddettir, olmayan şeyleri anlatmak yalan dolan iftira… Maddi manevi her türlü hukuksal hakkımı kullanacağım.