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Işın Karaca kızının babası Sedat Doğan yüzünden yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı
Işın Karaca'nın eski eşi ve çocuğunun babası Sedat Doğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan ve Tuğrul Odabaş'ı tehdit eden Sedat Doğan'a Işın Karaca'dan cevap geldi. 2. Sayfa programına bağlanan Karaca, kızının babası yüzünden korku yaşadığını ve hukuki süreci başlattığını söyledi.
Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 17:00
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