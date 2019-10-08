İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz kendi yıldızlarını çıkarab kadrosu, başarılı senaryosu ile her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Her çarşamba evlere konuk olan Sen Anlat Karadeniz'in genç kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Sen Anlat Kardeniz ile yıldızı parlayan oyuncuların kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? İşte İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe'ye, Öykü Gürman'dan Mehmet Ali Nuroğlu'na ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





