İrem Derici’den Seren Serengil'i susturdu! "Adliyeler açıldı" notuyla duyurdu

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali ile tartışma yaşamıştı. Seren Serengil ve Bircan Bali'nin kendisini hedef alan açıklamalarının ardından sinirlenen Derici sosyal medya hesabı üzerinden Serengil'in geçmişine dair paylaşımlar yapmıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı. İrem Derici, koruma kararının bir kopyasını sosyal medya hesaplarından "Adliyeler açıldı" notuyla paylaştı.