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İrem Derici’den Seren Serengil'i susturdu! "Adliyeler açıldı" notuyla duyurdu

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali ile tartışma yaşamıştı. Seren Serengil ve Bircan Bali'nin kendisini hedef alan açıklamalarının ardından sinirlenen Derici sosyal medya hesabı üzerinden Serengil'in geçmişine dair paylaşımlar yapmıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı. İrem Derici, koruma kararının bir kopyasını sosyal medya hesaplarından "Adliyeler açıldı" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:52
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İrem Derici’den Seren Serengil'i susturdu! Adliyeler açıldı notuyla duyurdu

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali ile tartışma yaşamıştı.

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İrem Derici’den Seren Serengil'i susturdu! Adliyeler açıldı notuyla duyurdu

İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı. Bu karara göre ünlü sunucular 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.

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İrem Derici’den Seren Serengil'i susturdu! Adliyeler açıldı notuyla duyurdu

İrem Derici, koruma kararının bir kopyasını sosyal medya hesaplarından "Adliyeler açıldı" notuyla paylaştı.

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İrem Derici’den Seren Serengil'i susturdu! Adliyeler açıldı notuyla duyurdu

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Derici, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, "Boş yapıyorlar. Alkolü bıraktığımın ertesi günü bir de. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti" demişti.

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İrem Derici’den Seren Serengil'i susturdu! Adliyeler açıldı notuyla duyurdu

Derici'nin bu sözleri, 'Söylemezsem Olmaz' sunucularını kızdırdı. Serengil, "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" karşılığını vermişti.