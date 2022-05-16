16 Mayıs 2022, Pazartesi
İrem Derici’den Cem Belevi’ye ağır sözler: Eserleri ortaya çıktı…
Cem Belevi ile ilişkisinde ikinci kez ihanete uğrayan İrem Derici, geçtiğimiz gün verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Elinde ses kayıtları ve mesajlar olduğunu söyleyen şarkıcı gündemi karıştıran açıklamalar yaptı. Cem Belevi'nin bir röportajda 'Mağdur edebiyatı yapmasın' sözleri üzerine yeni açıklama yapan şarkıcı, 'İnsan kandırma sanatı' gibi eserleri çıktı. Çok da okundu" dedi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:17
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