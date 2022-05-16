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İrem Derici’den Cem Belevi’ye ağır sözler: Eserleri ortaya çıktı…

Cem Belevi ile ilişkisinde ikinci kez ihanete uğrayan İrem Derici, geçtiğimiz gün verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Elinde ses kayıtları ve mesajlar olduğunu söyleyen şarkıcı gündemi karıştıran açıklamalar yaptı. Cem Belevi'nin bir röportajda 'Mağdur edebiyatı yapmasın' sözleri üzerine yeni açıklama yapan şarkıcı, 'İnsan kandırma sanatı' gibi eserleri çıktı. Çok da okundu" dedi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:17
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İrem Derici’den Cem Belevi’ye ağır sözler: Eserleri ortaya çıktı…

2021 yazından itibaren ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi-İrem Derici çifti yine ihanet iddiasıyla yollarını ayırdı. Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulunan Derici, meslektaşına yönelik isim vermeden hakarete varan ifadeler kullandı.

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İrem Derici’den Cem Belevi’ye ağır sözler: Eserleri ortaya çıktı…

"Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" diyen popçuya, Cem Belevi'den yanıt gecikmedi. Olay sözler üzerine basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcı, biten ilişkisi hakkında konuştu.

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İrem Derici’den Cem Belevi’ye ağır sözler: Eserleri ortaya çıktı…

Şarkıcı, "Aslında biz İrem'le daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi, benden de rica etti. Özel bir sebebi var, kendisine ve ilişkimize saygı duyduğum için o da bende kalacak. Ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım" dedi.

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İrem Derici’den Cem Belevi’ye ağır sözler: Eserleri ortaya çıktı…

"İHANETİ İTİRAF ETTİ"

Ünlü şarkıcının cevabı sonrası adeta çılgına dönen İrem Derici, "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup uyanayım, her şeyi anlatayım. Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez!" ifadelerini kullandı.

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İrem Derici’den Cem Belevi’ye ağır sözler: Eserleri ortaya çıktı…

"HERKES KENDİ DURUŞUNA BAKSIN"

Bu sözlerin ardından bir ödül törenine katılan Belevi, Derici'nin bahsettiği ses kayıtları hakkında, "Ben de sizden fazla bir şey bilmiyorum" dedi. Ünlü isim, "Derici için 'Konserlerimi doldurduktan sonra şutlayacağım' sözlerini sarf ettiniz mi?" sorusunu ise "Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes bir haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek sert çıktı.