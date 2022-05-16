İrem Derici’den Cem Belevi’ye ağır sözler: Eserleri ortaya çıktı…

Şarkıcı, "Aslında biz İrem'le daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi, benden de rica etti. Özel bir sebebi var, kendisine ve ilişkimize saygı duyduğum için o da bende kalacak. Ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım" dedi.