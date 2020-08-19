İrem Derici Lider Şahin kavgasında yeni gelişme! Gazete kupürleriyle yanıt verdi!

Bir dönem aşk yaşayan İrem Derici ve Lider Şahin, ilişkilerini sonlandırmalarının ardından birbirleri hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Derici hakkında açıklama yapmış, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" demişti. Şahin'in sözlerinin ardından paylaşım yapan İrem Derici eski aşkına gönderme yapmıştı. Son olarak İrem Derici'ye yanıt veren Şahin, 1986 yılına ait gazete kupürünü paylaşarak cevap verdi.