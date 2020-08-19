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İrem Derici Lider Şahin kavgasında yeni gelişme! Gazete kupürleriyle yanıt verdi!

Bir dönem aşk yaşayan İrem Derici ve Lider Şahin, ilişkilerini sonlandırmalarının ardından birbirleri hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Derici hakkında açıklama yapmış, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" demişti. Şahin'in sözlerinin ardından paylaşım yapan İrem Derici eski aşkına gönderme yapmıştı. Son olarak İrem Derici'ye yanıt veren Şahin, 1986 yılına ait gazete kupürünü paylaşarak cevap verdi.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 12:00
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İrem Derici Lider Şahin kavgasında yeni gelişme! Gazete kupürleriyle yanıt verdi!

Şarkıcı Selami Şahin'in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşamıştı. İkili, birlikteliklerini bitirdikten sonra birbirleri hakkında hiç konuşmamıştı.

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İrem Derici Lider Şahin kavgasında yeni gelişme! Gazete kupürleriyle yanıt verdi!

Lider Şahin, bir röportajda, eski ilişkisi hakkında, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" dedi.

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İrem Derici Lider Şahin kavgasında yeni gelişme! Gazete kupürleriyle yanıt verdi!

DERİCİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

İrem Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

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İrem Derici Lider Şahin kavgasında yeni gelişme! Gazete kupürleriyle yanıt verdi!

Şarkıcı, paylaşımında "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" ifadelerini kullandı.

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İrem Derici Lider Şahin kavgasında yeni gelişme! Gazete kupürleriyle yanıt verdi!

LİDER ŞAHİN'DEN GAZETE KUPÜRLÜ YANIT

Lider Şahin'den de eski sevgilisine karşılık gecikmedi.