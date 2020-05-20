İrem Derici geçirdiği zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…

İşte İrem Derici'nin açıklamalarından satır başları…

O SES'E NASIL KATILDI?

Bir gece Taksim'deyiz, bir arkadaşım 'The Voice var ya Acun Ilıcalı onun Türkiye versiyonunu yapıyor. Yarın yakınlarda bir otelde elemesi var gidelim' dedi. Ben de kabul ettim. Sabahın 7'sinde ordaydık. 4-5 kişi vardı, hepsi türkü okuyordu. Kayıt yaptırdık, kısa bir şey okudum 'tamam' dediler. Ama ben çok iyi söylemişim sonradan izledim o görüntüleri. Kahvaltı ederken aradılar 'Acun Medya'dan bekliyoruz' diye üç gün sonra elemeye çıktım. Sadece Hülya Avşar döndü. O olaydan sonra babam benimle iki ay konuşmadı. Çünkü babamın her türlü imkanı vardı, 'kızın yarışmaya ihtiyacı mı vardı' diye söylenmişler babama o da ona kızmış.