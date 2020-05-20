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İrem Derici geçirdiği zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…
Karantina günlerinde sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlayan İrem Derici, Youtube'da bir programa konuk oldu. Sanat hayatına katıldığı O Ses Türkiye programıyla başlayan Derici, yarışmaya katılma sürecinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede geçirdiği günlere kadar özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Yaşadığı zor günleri samimi şekilde anlatan Derici, 'Ekmeğin arasına sim kartı koyup yiyince, hastaneye yatırıldım' dedi.
Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 12:24
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