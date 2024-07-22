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İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in gerçek hayattaki kızı ortaya çıktı! Maya'nın babası da tanıdık...

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü gibi başarılı isimleri bir araya getiren İnci Taneleri dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündeme geliyor. Camdaki Kız, Kalp Ağrısı, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri gibi projelerle tanınan oyuncunun gerçek hayattaki kızı merak edildi. 2015 yılında ünlü bir yazarın oğluyla evlenen Ergeç'in sır gibi sakladığı kızı bakın kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 12:57
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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in gerçek hayattaki kızı ortaya çıktı! Maya’nın babası da tanıdık...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneelri dizisinde Piraye karakterine hayat veren Selma Ergeç, bu sefer de kızıyla gündem oldu.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in gerçek hayattaki kızı ortaya çıktı! Maya’nın babası da tanıdık...

Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Camdaki Kız gibi dizilerde rol alan oyuncu, 2015 yılında Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile nikah masasına oturdu.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in gerçek hayattaki kızı ortaya çıktı! Maya’nın babası da tanıdık...

Eşini ve kzıını kameralardan uzak tutan Ergeç'in özellikle kızı merak edildi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in gerçek hayattaki kızı ortaya çıktı! Maya’nın babası da tanıdık...

Takvim'de yer alan habere göre; Selma Ergeç, önceki gün kızı Maya ile birlikte objektiflere yansıdı. Gazetecilerin kendini görüntülediklerini fark etmeleriyle utangaç tavırlar sergileyen anne kızın, kendi aralarında İngilizce konuşmaları dikkatlerden kaçmadı.

Ergeç, "Maya'nın yanında röportaj vermeyeyim, daha sonra konuşsak olur mu?" diyerek müsaade istedi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in gerçek hayattaki kızı ortaya çıktı! Maya’nın babası da tanıdık...

Güzel oyuncunun kızının son hali ise kendisine benzetildi. İşte Selma Egeç'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...