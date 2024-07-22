22 Temmuz 2024, Pazartesi
İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in gerçek hayattaki kızı ortaya çıktı! Maya'nın babası da tanıdık...
Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü gibi başarılı isimleri bir araya getiren İnci Taneleri dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündeme geliyor. Camdaki Kız, Kalp Ağrısı, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri gibi projelerle tanınan oyuncunun gerçek hayattaki kızı merak edildi. 2015 yılında ünlü bir yazarın oğluyla evlenen Ergeç'in sır gibi sakladığı kızı bakın kimmiş...
Giriş: 22.07.2024 12:57
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