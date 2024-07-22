İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in gerçek hayattaki kızı ortaya çıktı! Maya’nın babası da tanıdık...

Takvim'de yer alan habere göre; Selma Ergeç, önceki gün kızı Maya ile birlikte objektiflere yansıdı. Gazetecilerin kendini görüntülediklerini fark etmeleriyle utangaç tavırlar sergileyen anne kızın, kendi aralarında İngilizce konuşmaları dikkatlerden kaçmadı.

Ergeç, "Maya'nın yanında röportaj vermeyeyim, daha sonra konuşsak olur mu?" diyerek müsaade istedi.