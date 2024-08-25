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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski aşkı bakın hangi ünlüymüş! Kendisinden yaşça büyük...

İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski aşkı bakın hangi ünlüymüş! Kendisinden yaşça büyük...

Ünlü oyuncu Selma Ergeç, "İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı Piraye karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan ve Kubilay Aka gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği projede büyük beğeni toplayan Ergeç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o oyuncu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:20
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski aşkı bakın hangi ünlüymüş! Kendisinden yaşça büyük...

Muhteşem Yüzyıl, Camdaki Kız, Gönül İşleri ve Yarım Elma gibi dizilerle tanınan Selma Ergeç, şimdilerde İnci Taneleri'nde Piraye karakterine hayat veriyor.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski aşkı bakın hangi ünlüymüş! Kendisinden yaşça büyük...

Ekranlarda fırtınalar estiren Ergeç'in özel hayatı da hayranları tarafından merak konusu oluyor.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski aşkı bakın hangi ünlüymüş! Kendisinden yaşça büyük...

2015 yılında Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile nikah masasına oturdu.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski aşkı bakın hangi ünlüymüş! Kendisinden yaşça büyük...

Can Öz ile mutlu bir evliliği olan Ergeç'in bir de 2016 yılında dünyaya gelen Yasmin Öz adında kızı bulunuyor.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski aşkı bakın hangi ünlüymüş! Kendisinden yaşça büyük...

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Ergeç, son olarak eski sevgilisiyle gündem oldu.