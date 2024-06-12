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İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin koca delikanlı olmuş! Rodin Nazım'ın annesi de ünlü bir oyuncu...

İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ, karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, kariyerinni yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. 'Bir Demet Tiyatro', 'Organize İşler', 'Çok Güzel Hareketler' gibi başarılı projelere imza atan usta oyuncunun kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra eski eşi Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var. 2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu kocaman oldu. 15 yaşına giren Rodin'in son halini görenler bakın kime benzetti. İşte Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin Nazım...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:43
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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı olmuş! Rodin Nazım’ın annesi de ünlü bir oyuncu...

Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizide Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı merak konusu oluyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı olmuş! Rodin Nazım’ın annesi de ünlü bir oyuncu...

Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizide Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı merak konusu oluyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı olmuş! Rodin Nazım’ın annesi de ünlü bir oyuncu...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. 56 yaşındaki usta oyuncunun özel hayatı markaj altına alındı. 2006 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin Nazım Erdoğan, büyüdü.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı olmuş! Rodin Nazım’ın annesi de ünlü bir oyuncu...

Velayeti annede olan Rodin Nazım Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan ve ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı olmuş! Rodin Nazım’ın annesi de ünlü bir oyuncu...

"BABASININ KOPYASI"

Yılmaz Erdoğan'ın biricik oğlu Rodin'i görenler, 'babasının kopyası' demeden geçemiyor. İşte Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...