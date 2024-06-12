İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin koca delikanlı olmuş! Rodin Nazım'ın annesi de ünlü bir oyuncu...

İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ, karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, kariyerinni yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. 'Bir Demet Tiyatro', 'Organize İşler', 'Çok Güzel Hareketler' gibi başarılı projelere imza atan usta oyuncunun kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra eski eşi Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var. 2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu kocaman oldu. 15 yaşına giren Rodin'in son halini görenler bakın kime benzetti. İşte Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin Nazım...