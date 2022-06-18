18 Haziran 2022, Cumartesi
İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”
Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini tek celsede sonlandıran Sıla, kısa bir süre sonra İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını dolu dizgin devam eden ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kaleli, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. İşte İlker Kaleli'nin sevgilisi Sıla ile yaptığı o paylaşım!
Giriş Tarihi: 18.06.2022 13:14
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