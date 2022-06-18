18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”

İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”

Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini tek celsede sonlandıran Sıla, kısa bir süre sonra İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını dolu dizgin devam eden ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kaleli, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. İşte İlker Kaleli'nin sevgilisi Sıla ile yaptığı o paylaşım!

Giriş Tarihi: 18.06.2022 13:14
  • 1
  • 12
İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”

Geçtiğimiz yıl oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle haziranda yapmayı planladığı tüm konserlerini temmuza ertelemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”

Düşen ve taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşan Sıla'nın doktoru, yapılan son muayenenin ardından haziranda planlanan konserlere izin vermemişti.

  • 3
  • 12
İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”

Bunun üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sıla Gençoğlu, talihsiz kazayı; "Size 8 ismini verdiğimiz askımla sesleniyorum. Yeni olan bir olay değil aslında 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle dişimi sıktım fakat olmadı. Düştüm ve köprücük kemiğimi taşa çarptım, ucu da kırıldı. Alçıya alınamadığı için kolluk takarak bu deliyi zapt etmeye çalıştılar" diye anlatmıştı.

  • 4
  • 12
İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”

"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI"

Ünlü şarkıcı, sözlerine; "İlk 3 konseri iptal etmemizin sebebi de budur aslında. Ben size çaktırmamak için epey bir çaba sarf ettim ama doktorum haziran ayında yapacağım konserlerin riskli olacağını söyledi. Ben büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Şarkılarım yeni ve beraber efkar, neşe paylaşacağız diye düşündüm. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Konserlerime 1 Temmuz'da başlayacağım. Bu durumu ben bildirmek istedim. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle çok öpüyorum" diye devam etmişti.

  • 5
  • 12
İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”

SILA 42 OLDU

Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan ve ardından oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla Gençoğlu, 42'nci yaşına bastı.