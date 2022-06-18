İlker Kaleli’den Sıla’ya romantik kutlama! Aşkını bir kez daha haykırdı! “Bana gülmeyi sevdirdin…”

Bunun üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sıla Gençoğlu, talihsiz kazayı; "Size 8 ismini verdiğimiz askımla sesleniyorum. Yeni olan bir olay değil aslında 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle dişimi sıktım fakat olmadı. Düştüm ve köprücük kemiğimi taşa çarptım, ucu da kırıldı. Alçıya alınamadığı için kolluk takarak bu deliyi zapt etmeye çalıştılar" diye anlatmıştı.