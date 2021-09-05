05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner'de gözlerinize inanamayacağınız cevap

İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner'de gözlerinize inanamayacağınız cevap

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Milyoner, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Milyoner'in yeni bölümünde ilk soruda yarışmaya veda eden yarışmacı sosyal medyanın diline düştü. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 05.09.2021 01:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 01:25
  • 1
  • 215
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner'de gözlerinize inanamayacağınız sahne!
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner’de gözlerinize inanamayacağınız sahne!

ATV'nin klasikleşen bilgi yarışması programı Milyoner bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 215
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner'de gözlerinize inanamayacağınız sahne!
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner’de gözlerinize inanamayacağınız sahne!

İlk soruda elenen yarışmacılar kervanına bir yenisi eklendi.

  • 3
  • 215
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner'de gözlerinize inanamayacağınız sahne!
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner’de gözlerinize inanamayacağınız sahne!

Oldukça kolay bir soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı sizi bir hayli şaşırtacak.

  • 4
  • 215
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner'de gözlerinize inanamayacağınız sahne!
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner’de gözlerinize inanamayacağınız sahne!

İşte yeni bölümdeki tüm sorular ve cevaplar...

  • 5
  • 215
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner'de gözlerinize inanamayacağınız sahne!
İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner’de gözlerinize inanamayacağınız sahne!