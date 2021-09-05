İlk soruda elenenler kervanına katıldı! Milyoner'de gözlerinize inanamayacağınız cevap

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Milyoner, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Milyoner'in yeni bölümünde ilk soruda yarışmaya veda eden yarışmacı sosyal medyanın diline düştü. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 05.09.2021 01:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 01:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL