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İlayda Alişan makyajsız haliyle yakalandı! Estetik iddialarına tepkisi şaşırttı

Çukur dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan İlayda Alişan, rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurmuştu. Yaz aylarının en çok konuşulan isimlerinden olan Alişan, ayrılığın ardından yaptırdığı estetikle gündeme gelmişti. Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen oyuncu, makyajsız haliyle kameralara poz verdi. Geçtiğimiz ay sosyal medyada gündem olan fotoğrafı ve estetik haberlerine tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 14:26
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İlayda Alişan makyajsız haliyle yakalandı! Estetik iddialarına tepkisi şaşırttı

Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu, yeni projesi hakkında, "Okuduğum bir proje var, onu bekliyorum. Biraz da dinleniyorum şimdi" dedi.

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İlayda Alişan makyajsız haliyle yakalandı! Estetik iddialarına tepkisi şaşırttı

"DOĞALLIĞI SEVEN BİRİYİM"

Makyajsız haliyle objektiflere poz veren Alişan, "Doğallığı seven biriyim" dedi. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yıllar öncesine ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili de konuştu.

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İlayda Alişan makyajsız haliyle yakalandı! Estetik iddialarına tepkisi şaşırttı

Alişan, "15 yaşımdaki halim. Sektöre o yaşta başladım. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı, ne diyebilirim ki?" sözleriyle, konunun abartıldığını söyledi.

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İlayda Alişan makyajsız haliyle yakalandı! Estetik iddialarına tepkisi şaşırttı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve yüzünün değiştiğini savundu. Çok sayıda kullanıcı ise Alişan'ın güzelliğine vurgu yapıp, hiç değişmediğini belirtti.

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İlayda Alişan makyajsız haliyle yakalandı! Estetik iddialarına tepkisi şaşırttı

"ÇİFT SAYI TAKINTIM VAR"

Batıl inancı olduğu öğrenilen Hazal Kaya'nın banyoda sirkeli suyla yıkanmasının gündeme gelmesinden sonra Alişan, "Sizin de buna benzer batıl inancınız var mı?" sorusunu yanıtladı.