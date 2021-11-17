İlayda Alişan makyajsız haliyle yakalandı! Estetik iddialarına tepkisi şaşırttı

Çukur dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan İlayda Alişan, rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurmuştu. Yaz aylarının en çok konuşulan isimlerinden olan Alişan, ayrılığın ardından yaptırdığı estetikle gündeme gelmişti. Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen oyuncu, makyajsız haliyle kameralara poz verdi. Geçtiğimiz ay sosyal medyada gündem olan fotoğrafı ve estetik haberlerine tepki gösterdi.