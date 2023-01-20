İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ateş Kuşları Gülayşe kimdir?

ATEŞ KUŞLARI GÜLAYŞE KİMDİR?

Eyüboğlu konağının kayıp bebeği, Ateş Kuşları'nın en küçük üyesi… Bir gece bir kadın tarafından sokağa atılan Gülayşe'yi "Köksüzler" çöpte bulup büyütür. Anasını Mercan babasını Ali bilir. Zıpkın, Kara ve Sabit de abileri olur.