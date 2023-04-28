28 Nisan 2023, Cuma
İhanet iddialarını umursamadı! Neslihan Atagül Kadir Doğulu ile el ele görüntülendi: “Tehdit ediliyorsan...”
Kadir Doğulu'nun iki kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmış, ardından başka bir isimle imam nikahı kıydığı haberleri magazin gündemine oturmuştu. Skandal görüntülerin ardından Neslihan Atagül'ün annesinin devreye girdiği ve Atagül'ün evden ayrılığı ileri sürülmüştü. Ayrılık iddialarının aksine, Doğulu ile Kadıköy'de el ele görüntülenen Atagül'e "Kadir'im yapmaz", "Neslihan Atagül eğer ki tehdit ediliyorsan bu tweeti favla" yorumları geldi.
Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 10:22
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