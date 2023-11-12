İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin 4 katlı evi hayran bıraktı! İçinde yok yok

2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden çiftin Zekeriyaköy'deki 4 katlı villasıyla gündem oldu. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin süper lüks evini görenler hayran kaldı.