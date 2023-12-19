İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizler için sürpriz parti! Doğuma geri sayım başladı

2 yıl önce nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizleri İbrahim ve Sinan'ı kucağına almak için gün saymaya başladı. Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Şefkatli, yakın arkadaşlarının katıldığı baby shower partisi düzenledi. Kutlama pozlarına beğeni yağdı.