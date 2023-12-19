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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizler için sürpriz parti! Doğuma geri sayım başladı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizler için sürpriz parti! Doğuma geri sayım başladı

2 yıl önce nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizleri İbrahim ve Sinan'ı kucağına almak için gün saymaya başladı. Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Şefkatli, yakın arkadaşlarının katıldığı baby shower partisi düzenledi. Kutlama pozlarına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 12:07
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizler için sürpriz parti! Doğuma geri sayım başladı

2021 yılında görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizler için sürpriz parti! Doğuma geri sayım başladı

İSİMLERE KARAR VERİLDİ!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günlerdir süren isim arayışı bitti. İki erkek bebek bekleyen çift, oğullarına İbrahim ve Sinan adını verecek.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizler için sürpriz parti! Doğuma geri sayım başladı

İKİZLER İÇİN BABY SHOWER PARTİSİ

Yasemin Şefkatli, dün yakın arkadaşlarının katıldığı baby shower partisi organize etti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizler için sürpriz parti! Doğuma geri sayım başladı

Hiç bir detayın unutulmadığı partide, Yasemin Şefkatli güzelliği ile dikkat çekti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizler için sürpriz parti! Doğuma geri sayım başladı

Sürpriz kutlamanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.